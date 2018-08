Overgrepsdømt nordmann skal være benådet i Gambia

utenriks

Flere gambiske medier meldte om saken mandag kveld, ifølge VG, som var først ute med å omtale saken i Norge.

– Jeg kjenner ikke helt til situasjonen, men så vidt jeg husker kom det fram av dommen at han skal sendes tilbake til Norge etter løslatelse, sier mannens norske advokat Sigurd Klomsæt, som foreløpig ikke hadde fått snakket med sin klient tirsdag morgen.

Den 53 år gamle nordmannen fra Telemark ble pågrepet i Gambia i 2010 etter at myndighetene i landet ble tipset av norsk politi. Da politiet oppsøkte mannen, hadde han angivelig seks mindreårige gutter på soverommet i huset hvor han bodde.

Ifølge naboene var det mannen selv som bygde huset, som lå en drøy times kjøring fra hovedstaden Banjul. 47-åringen har nektet straffskyld i saken. Han hevdet at han aldri var alene med guttene i huset sitt.

Overgrepsdommer

Før mannen dro til Gambia, hadde tidligere sonet overgrepsdommer i Norge. Han ble i 2004 dømt for overgrep mot flere mindreårige. I 2006 ble han på nytt dømt, denne gang for over 100 overgrep mot sin egen sønn i årene 1999 til 2002.

Høsten 2010 ble mannen på nytt anmeldt og deretter siktet for seksuelle overgrep mot en gutt i barneskolealder i Oslo. Da hadde han allerede dratt til Gambia. I mai 2011 ble siktelsen utvidet til å gjelde gjentatte overgrep mot barn under ti år.

I forbindelse med pågripelsen i Gambia i 2010, opplyste politioverbetjent Kari-Janne Lid ved Oslo politidistrikt at de også fryktet at mannen kunne være involvert i flere forhold i Norge.

Dømt til tre års fengsel

I 2012 ble mannen dømt til tre års fengsel og tvangsarbeid i Gambia. Aftenposten skrev den gang at mannen kunne være ferdig å sone straffen ett år senere, men det er uklart hva som har skjedd etter dette.

Norge har ingen utleveringsavtale med Gambia, så derfor måtte en eventuelt utlevering i tilfelle ha blitt tatt opp på høyt nivå i begge land.

