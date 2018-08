IS sier de sto bak rakettangrep mot presidentpalasset i Kabul

utenriks

To menn sto bak angrepet, og de ble begge drept av sikkerhetsstyrkene. Seks personer ble såret i angrepet, opplyste en talsmann for hæren på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag der han kunngjorde at angrepet var avsluttet.

Sent tirsdag ettermiddag uttalte IS at de sto bak angrepet, ifølge DPA.

Rakettene ble avfyrt mens president Ashraf Ghani holdt en direktesendt tale i forbindelse med starten på feiringen av den muslimske høytiden id al-adha. Opptaket viser at presidenten tar en pause i talen mens lyden av kraftige smell høres i bakgrunnen.

– Hvis de tror at rakettangrepene vil holde afghanerne nede, så tar de feil, sier Ghani når han igjen tar ordet.

Like etter ble det meldt at militære helikoptre angrep et område i Kabuls gamleby, og en røyksky steg opp etter et luftangrep mot en bygning med antatte opprørere.

Det kunne høres både eksplosjoner og skyting mens sikkerhetsstyrker sperret av området og brannbiler og politibiler rykket ut.

Løp for livet

Folk som like før hadde vært ute for å kjøpe mat til id-festen, løp alt de kunne for å søke ly mens biler gasset på for å komme seg unna.

Ifølge en talsmann for politiet, Hashmat Stanikzai, startet kampene ved 9-tiden, like etter at rakettene ble avfyrt. Åtte timer senere var de avsluttet.

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, bekrefter at opprørere tok kontroll over en bygning like ved en moské, og at de avfyrte flere rakettdrevne granater og bombekastergranater mot deler av byen.

Det er også meldt at sikkerhetsstyrker jobbet for å uskadeliggjøre to bilbomber.

Utsatt hovedstad

At angrepet skjer på starten av id-feiringen, sender et kraftig budskap til president Ghani, som ønsker å innlede forhandlinger med Taliban for å få slutt på den snart 17 år gamle krigen.

Søndag varslet han en ny våpenhvile med Taliban i forbindelse med id-feiringen, men han krevde også at Taliban legger ned våpnene.

Det er imidlertid ingen tegn til at opprørsgruppen har ønsket å gå med på dette, og et offisielt svar lar vente på seg.

Eksperter mener at angrepet viser hvor dårlig sikret Kabul er mot angrep.

– Hvis en rakett hadde landet i palassets bakgård, kunne den ha drept eller såret presidenten, sier analytikeren Nazar Sarmachar.

Rakettene skal ha vært rettet mot minst to områder, blant annet det som regnes som byens best bevoktede, der både vestlige ambassader og regjeringsbygninger er plassert.

Bortføring

Angrepet i Kabul kommer etter flere blodige uker i Afghanistan, der Taliban blant annet stormet storbyen Ghazni, som ligger bare et par timers kjøretur sør for Kabul. Det anslås at hundrevis av mennesker kan ha blitt drept i kampene.

Mandag stanset Taliban tre busser nord i landet og bortførte nærmere 200 mennesker. De fleste ble sluppet fri kort tid etter, mens 21 personer fortsatt er fanget, ifølge en lokal politisjef. Flere av disse tilhører landets sikkerhetsstyrker.

Taliban har også trappet opp angrepene mot afghanske sikkerhetsstyrker en rekke andre steder i landet.

Det er snart 17 år siden Taliban mistet makten i landet som følge av en amerikanskledet invasjon i Afghanistan.