Italia lar migrantskip legge til kai på Sicilia, men avventer fordeling

Den italienske regjeringen skar med dette gjennom en fire dager lang tautrekking med Malta. De 177 ble torsdag plukket opp i maltesisk farvann, og de to landene har ikke blitt enige om hvem som har ansvaret for dem.

Søndag truet innenriksminister Matteo Salvini med å sende migrantene tilbake til Libya. Nå lar han skipet ligge i havnebyen Catania, og kilder i departementet sier at han ikke vil la dem slippe i land før det er klart at de skal til andre land.

EU og FN har gjentatte ganger påpekt at det er ulovlig å sende migranter tilbake til et land der de kan bli utsatt for overgrep og tortur.

Italiensk UD har formelt bedt EU-kommisjonen om å samordne en fordeling av de 177 migrantene som befinner seg om bord i kystvaktskipet Diciotti. En talsmann for kommisjonen sa mandag at arbeidet med å kontakte medlemslandene i unionen er i gang.

Dette er sjette gang på få måneder EU løser migrantkriser ad hoc. Det er ikke mulig å utforme en politikk som alle kan slutte seg til, og hver ny skipslast med migranter utløser samme tautrekking mellom medlemslandene.

