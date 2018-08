Nytt kraftig jordskjelv på Lombok i Indonesia

utenriks

Folk styrtet ut av husene sine da det første skjelvet inntraff i 11-tiden på formiddagen lokal tid. Dette skjelvet hadde en styrke på 6,3 og utløste et jordskred på vulkanen Rinjani. I tillegg er det kommet meldinger om skader på bygninger.

Noen timer senere ble Lombok rammet av et kraftigere jordskjelv. Det ble utløst 20 kilometer under bakken, opplyser U.S. Geological Survey. Foreløpig er det ikke kjent om disse rystelsene førte til personskader eller materielle ødeleggelser.

For to uker siden ble turistøya Lombok rammet av et kraftig jordskjelv som kostet minst 460 mennesker livet. Over 13.000 mennesker ble skadd, og flere titusen bygninger ble lagt i grus.

Også dette skjelvet hadde en styrke på 6,9. Hvor store ødeleggelser jordskjelv forårsaker, avhenger imidlertid også av en rekke andre faktorer.

