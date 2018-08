Brasil sender militære til grensa med Venezuela

utenriks

Titusener av venezuelanere har krysset grensa til Brasil på flukt fra den økonomiske, politiske og sosiale kollapsen i hjemlandet. Men det har ført til spenning mellom flyktningene og lokalbefolkningen.

Innbyggerne i Pacaraima organiserte en protest mot en flyktningleir etter at en lokal forretningsmann ble utsatt for ran og banket opp. Venezuelanere ble beskyldt for å stå bak, ifølge avisa Folha de São Paulo.

Til å begynne med forholdt demonstrantene seg forholdsvis rolig. Men situasjonen eskalerte da noen av innbyggerne satte fyr på teltene i leiren der flyktningene bodde.

Skudd og brennende bildekk

Skudd ble avfyrt, bildekk og en bil med brasilianske skilt ble påtent, søppel strødd ut over gatene, og det skal også ha blitt kastet hjemmelagde bomber mot flyktningene.

Ifølge avisa O Globo ble hele 2.000 mennesker drevet tilbake over grensa til Venezuela. De etterlot seg eiendeler som da ble satt fyr på.

I en TV-reportasje fra en lokal kanal kunne man se brasilianere bruke en traktor for å knuse en konstruksjon som hadde blitt brukt som tilfluktssted.

Tre personer ble skadd av gummikuler som politiet skjøt mot folkemengden, ifølge borgermester Juliano Torquato i Pacaraima.

Sender soldater

Guvernøren i delstaten Roraima, Suely Campos, ba regjeringen midlertidig stenge grensa til Venezuela og sende militær styrker for å få kontroll over den økende kriminaliteten hun sier venezuelanere er ansvarlig for.

I tillegg til flere tusen venezuelanere som bor i provisoriske leirer i Pacaraima, er det et tusentall som bor på gata i byen.

Anslagsvis 2,3 millioner venezuelanere har forlatt hjemlandet som følge av den politiske og økonomiske krisen i landet.

De aller fleste av venezuelanerne har dratt til Colombia, Ecuador, Chile, Peru og Brasil, men nå begynner flere av landene å reagere på den store tilstrømmingen.

Strengere grensekontroll

Både Ecuador og Peru stenger grensa for venezuelanere som ikke kan framvise pass. Mange av dem har bare id-kort, som ikke lenger godtas. Bare i forrige uke kom 20.000 venezuelanere til Peru, ifølge myndighetene.

Colombia frykter at tusener av venezuelanere blir strandet i landet etter at Ecuador innførte strengere grensekontroll lørdag. Hittil har rundt 3.000 venezuelanere krysset grensa til Ecuador fra Colombia hver dag.

Colombia har selv hittil gitt 800.000 venezuelanere midlertidig opphold, mens Brasil opplyser at 56.740 venezuelanere kom til landet i første halvår i år.

(©NTB)