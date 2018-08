Tesla-aksjen faller etter Musk-intervju

utenriks

– Finnes det noen som kan gjøre jobben bedre? Da kan de overta tøylene her og nå, sier Musk i intervjuet med New York Times.

Han er både toppsjef og styreformann i Tesla. Etter at intervjuet ble publisert, falt selskapet fredag over 7 prosent på New York-børsen. Ved børsens stengetid hadde selskapet falt enda 2 prosent.

Stor belastning

I løpet av samtalen ble Musk flere ganger grøtete i stemmen, ifølge New York Times. Han forteller om en stor personlig belastning og søvnproblemer som følge av høyt arbeidspress.

– Det var perioder da jeg ikke forlot fabrikken på tre eller fire dager, sier Tesla-sjefen.

Han beskriver det siste året som «det vanskeligste og vondeste så langt i karrieren», og forteller at venner er blitt bekymret for hvordan det går med ham.

Musk har bidratt sterkt til å profilere Tesla, men de siste månedene har han også fått oppmerksomhet for flere underlige Twitter-meldinger. En melding der han skrev at han vurderte å ta selskapet av børs, har angivelig fått amerikanske finansmyndigheter til å sette i gang etterforskning.

– Styret må handle

Ifølge nyhetsbyrået AP sitter styremedlemmene i Tesla nå i en vanskelig posisjon, blant annet fordi Musk er firmaets ansikt utad.

– Om styret ikke får ham fjernet, eller i det minste permittert, kommer folk som elsker selskapet til å betenke styret for å ha totalt sviktet i deres plikter, sier juss- og forretningsprofessor Erik Gordon ved universitetet i Michigan.

Ifølge Gordon må styret handle snarest, eller forberede seg på søksmål fra aksjonærene. Han mener intervjuet er det siste i en rekke bevis på at Musk ikke lenger takler jobben.

