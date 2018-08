– Annans arv vil fortsette å inspirere

utenriks

– Jeg er dypt beæret av tilliten han viste meg da han valgte meg som FNs høykommissær for flyktninger. Han forble en mann jeg alltid ty til for råd og visdom, og han ga mennesker rom for dialog, problemløsning og en vision om en bedre verden, sier Guterres i en uttalelse.

Annan døde lørdag, 80 år gammel.

– Annan var en ledende kraft for godhet, og han gikk gradene i FN med makeløs verdighet og målbevissthet. I de vanskelige tidene vi er i stanset han aldri kampen for verdiene i FN-pakten. Hans arv vil fortsette å inspirere oss alle.

