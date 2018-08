Redningsmannskaper slet seg gjennom en tredje natt uten å finne savnede i Genova

utenriks

Den italienske regjering øker presset mot veiselskapet som hadde det operative ansvaret for den over 50 år gamle Morandi-brua. Samtidig er det et voksende sinne i opinionen mot at helt nødvendig vedlikehold øyensynlig er tatt lett på.

En stor seksjon av brua kollapset tirsdag uten forvarsel og sendte rundt 35 personbiler og sju lastebiler ned i avgrunnen. Flere hundre tonn betong og armeringsjern dundret i bakken og la seg over et jernbanespor.

Utsiktene til å finne overlevende betegnes som svært liten. Den ustabile oppsamlingen av betongelementer gjør letearbeidet farlig. Store kraner og bulldosere er satt inn i ryddearbeidet.

– Vi forsøker fortsatt å finne lommer der det kan være overlevende eller omkomne. Da kan vi sende inn hunder, sier en talsmann for redningstjenesten.

