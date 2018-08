utenriks

Det opplyser Franklins talsperson Gwendolyn Quinn. Aretha Franklin døde av kreft torsdag.

I dagene før begravelsen blir båren til Franklin plassert i Charles H. Wright Museum of African American History for at folk kan få ta et siste farvel med henne.

Etter begravelsesseremonien skal Franklin stedes til hvile på familiegravstedet på Woodlawn Cemetery i Detroit ved siden av sin far C.L. Franklin og søstrene Carolyn Franklin og Emma Franklin, broren Cecil Franklin og nevøen Thomas Garrett.

(©NTB)