Tusenvis krever løslatelse av demonstranter i Nicaragua

Demonstrantene marsjerte flere kilometer gjennom hovedstaden Managua hvor de ropte «frihet» i takt. «Rettferdighet og frihet for våre politiske fanger», sto det skrevet på en av plakatene.

Flere tusen deltok i marsjen i protest mot president Daniel Ortega og hans kone og visepresident Rosario Murillo.

Organisasjonen som representerer demonstrantene hevder at rundt 400 mennesker har blitt arrestert siden protestene begynte 18. april. Da varslet presidenten en pensjonsreform som ville innebære 5 prosent kutt i pensjoner og høyere skatt på inntekt. Han trakk den senere tilbake, men protestene har fortsatt.

Nesten 140 av de 400 arresterte skal ha blitt siktet for forbrytelser, alt fra terrorisme til organisert kriminalitet. Ifølge menneskerettighetsgrupper er nærmere 450 mennesker drept, over 2.800 såret, tusenvis fengslet og et ukjent antall forsvunnet.

Den katolske kirken forsøkte i slutten av mai å mekle mellom regjeringen og opposisjonen, men samtalene brøt sammen.

Påfølgende forsøk på å få til en forsoningsavtale, har heller ikke lykkes.

