Lula registrert som partiets presidentkandidat

Lula ble onsdag registrert ved landets øverste valgdomstol (TSE) av tidligere president Dilma Rousseff og partileder Gleisi Hoffmann. Utenfor lokalene i hovedstaden Brasilia samlet rundt 10.000 støttespillere seg for å kreve at Lula får stille til valget 7. oktober.

Totalt 13 kandidater var ventet å bli registrert i løpet av dagen. Arbeiderpartiet har framholdt 72 år gamle Lula som sin kandidat til tross for at han har begynt soningen av en dom på 12 år for korrupsjon. Partiet hevder han er utsatt for justismord og at den rettslige framgangsmåten er et taktisk skritt for å fjerne Lula fra valgkampen.

TSE er ventet å fjerne Lulas kandidatur ettersom loven forbyr personer med rulleblad fra å stille i presidentvalget. Domstolen må kunngjøre sin beslutning innen 17. september. Arbeiderpartiet vil da trolig velge å erstatte ham med visepresidentkandidaten, tidligere borgermester Fernando Haddad i São Paulo.

Lula gikk fra å være skopusser til å bli en av de mest populære politikerne i Brasils historie. Da han var president fra 2003 til 2010 hjalp han blant annet titalls millioner brasilianere ut av fattigdom.

Han er helt klart den mest populære kandidaten med 30 prosent på meningsmålingene, 11 prosent foran nestemann, høyresidens kandidat Jair Bolsonaro. Sistnevnte blir ifølge nyhetsbyrået DPA ofte sammenlignet med USAs Donald Trump på bakgrunn av hans populistiske og nasjonalistiske verdier.

