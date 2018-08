Juryen har begynt sine overveielser i saken mot Manafort

utenriks

Dommeren T.S. Ellis sendte torsdag saken videre til de tolv jurymedlemmene. I tolv dager har de hørt hvordan aktoratet har anklaget Manafort (69) for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina. Han er tiltalt for bank- og skattesvindel.

Manafort er blitt tiltalt som følge av Russlands-etterforskningen til Robert Mueller, en etterforskning som Trump har kalt en heksejakt.

Etterforskningen skal avdekke hvorvidt Russland blandet seg inn i presidentvalget høsten 2016 for å skade kandidaturet til Hillary Clinton slik at Trumps vinnersjanser økte.

Manafort er ikke tiltalt for lovbrudd knyttet til hans korte periode som Trumps valgkampsjef, men saken blir likevel ansett som en viktig prøvestein for Muellers etterforskning.

