Innfører spiseforbud på T-banen i Wien

utenriks

Byrådet kunngjorde torsdag at forbudet i første omgang vil gjelde på T-banelinjen U6 fra 1. september. Den 15. januar utvides det til å gjelde de fire andre linjene i byen, ifølge nyhetsbyrået APA.

Myndighetene vurderte først at forbudet kun skulle gjelde for mat som lukter sterkt, som pizza, kebab og nudler. Men da en meningsmåling viste at et flertall av de spurte ønsket et totalforbud, ble all mat forbudt.

Passasjerene vil imidlertid fortsatt få lov til å småspise på perrongen.

Det er uklart om reisende etter hvert vil risikere å bli bøtelagt. Først vil myndighetene se hvordan forbudet fungerer.

