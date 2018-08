Tyrkia løslot tidligere Amnesty-leder

utenriks

– Taner Kilic er faktisk fri og endelig gjenforent med sin familie, tvitrer Amnesty Internationals nye toppsjef Kumi Naidoo sammen med et bilde av Kilic som omfavner familien.

Organisasjonen har slått fast at anklagene mot Kilic er grunnløse.

Kilic ble pågrepet i juni 2017 og har sittet fengslet i over et år. Den tidligere lederen for Amnestys avdeling i Tyrkia ble tiltalt for å tilhøre en terrororganisasjon og for bånd til den tyrkiske regjeringens erkefiende, predikanten Fethullah Gülen.

Kilic ble løslatt onsdag, da en tyrkisk domstol beordret at han skulle slippes fri i påvente av en rettssak. Terrortiltalen står ved lag.

Kilic var en av mange menneskerettsforkjempere og journalister som ble buret inne i kjølvannet av kuppforsøket sommeren 2016.

– Jeg har vært til stede i domstolen i Tyrkia to ganger og sett hvordan manglende rettssikkerhet og mangel på bevis likevel har holdt Taner Kilic fengslet, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

– Nå er det fantastisk å få vite at Taner endelig skal få treffe kone og barn, familie og venner igjen, sa Egenæs i en pressemelding tidligere onsdag.

Onsdag ble det også kjent at to greske soldater er blitt løslatt etter å ha blitt holdt fengslet siden mars i år. De patruljerte grensen til Tyrkia, da de angivelig rotet seg inn på tyrkisk område og ble pågrepet. Tyrkia mente at de to var spioner.

(©NTB)