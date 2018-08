Tyrkia får løfter om milliardinvesteringer fra Qatar

utenriks

Kunngjøringen kom etter at det rike golflandets emir Tamim bin Hamad Al-Thani møtte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til lunsj i Ankara onsdag.

– Qatar har lovet 15 milliarder dollar i direkte investeringer i Tyrkia, sa Erdogans talsmann Ibrahim Kalin.

Tyrkia og Qatar, som er en nær alliert av USA, har bygget sterkere økonomiske og politiske bånd den siste tiden.

Tyrkia ble for få dager siden rystet av et kraftig valutafall etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en dobling i tollen på tyrkisk stål og aluminium.

Det regnes som et ledd i en pågående strid mellom de to NATO-allierte om Tyrkias fengsling av en amerikansk pastor.

Erdogan har svart med å blant annet oppfordre til en boikott av amerikansk elektronikk.

