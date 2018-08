Stillehavsøy evakueres for andre gang på ett år

utenriks

Myndighetene på Vanuatu erklærte unntakstilstand på øya Ambae forrige måned som følge av at vulkanen Manaro har fortsatt å spy ut aske det siste året. Innbyggerne, som først ble evakuert i september i fjor, har nå blitt evakuert på ny.

– Det er ingen igjen på Ambae, sier generaldirektøren Jesse Benjamin i departementet for klimaendringer og naturkatastrofer til Vanuatus Daily Post tirsdag.

Hundrevis av innbyggerne valgte å evakuere frivillig, mens myndighetene måtte sette inn politi og katastrofearbeidere for å sørge for at resten forlot øya.

Avisa sier myndighetene arbeider med å sørge for at innbyggerne får tilgang til mat, vann, hygieneprodukter og presenninger mens de befinner seg på naboøyene Maewo og Espiritu Santo.

De evakuerte vil så bli omplassert til et mer permanent sted mens myndighetene studerer vulkanens innvirkning på Ambae. I juli falt asken fra Manaro så tett at den blokkerte sola. Asken har også ført til sur nedbør flere steder på øya, ifølge rapporter.

Det bor 270.000 mennesker på Vanuatu, som ligger langt ute i Stillehavet, nordøst for Australia.

