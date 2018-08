Flere omkomne funnet etter brokollaps nær Genova

utenriks

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien ved Genoa kollaps tirsdag ettermiddag. Redningsmannskaper har funnet flere knuste bilder med døde personer i.

Store styrker er satt inn i redningsarbeidet ved Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei A-10. De første TV-bildene viser et svært åpnet felt der motorveien skulle ha vært.

Et øyenvitne forteller den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst 8–9 biler knust under steinmassene».

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia.

