FN: Over 2 millioner har flyktet fra Venezuela

De aller fleste av venezuelanerne har dratt til Colombia, Ecuador, Peru og Brasil. Hovedårsaken til flukten oppgis å være matmangel.

Over halvparten av venezuelanerne som fram til juni hadde forlatt landet, lider ifølge FNs rapporter av underernæring. Det opplyste talsmann Stephane Dujarric til pressen i New York tirsdag.

Alvorlig mangel på grunnleggende medisiner og medisinsk utstyr har dessuten ført til en kraftig forverring av kvaliteten på sykehus i Venezuela.

FN-ansatte sier over 100.000 hiv/aids-pasienter er i faresonen på grunn av mangel på nødvendige medisiner. Meslinger, malaria, tuberkulose og difteri – sykdommer som tidligere var utryddet i landet – er i vekst, tilføyer Dujarric.

Colombia har tidligere opplyst at over én million mennesker har kommet fra nabolandet i løpet av halvannet år. Av disse har over 400.000 fått oppholdstillatelse.

Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. Det siste året har landet vært rammet av dyp politisk uro.

Opposisjonen mener at president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

Venezuela har en befolkning på 32,8 millioner.

