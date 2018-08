Tyrkias sentralbank varsler «alle nødvendige tiltak» for å sikre stabilitet

utenriks

Dette innebærer blant annet at tyrkiske banker vil få den nødvendige likviditet, heter det. Det er ikke umiddelbart klart hva dette betyr for folk flest. Før helgen var det kø i bankene av folk som ville veksle tyrkiske lire til dollar eller overføre pengene sine til kontoer i utlandet.

Den økonomiske uroen rundt Tyrkia smittet over på børsene i Asia mandag. I Tokyo falt Nikkei 225-indeksen med nesten 2 prosent mens Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk ned 1,4 prosent. Krisen mellom USA og Tyrkia kommer på toppen av det allerede spente forholdet mellom USA og Kina, der en full handelskrig er i emning.

Også i Europa falt verdien av tyrkiske lire. Og valutakrisen smittet over på aksjemarkedet.

På Oslo Børs falt hovedindeksen 0,7 prosent de første minuttene etter at handelen startet. Deretter stabiliserte den seg med mindre bevegelse rundt 892 poeng mandag formiddag.

Kjøpte seg ut

Den tyrkiske valutaens dramatiske fall før helgen førte til at stadig kjøpte seg ut av lira og plasserte store summer i japanske yen og sveitserfranc. Tidlig på morgenen mandag var kursen mot dollar falt til 7,23, men den tok seg noe opp i timene etter.

Aktørene i markedet mente at forsikringene fra den tyrkiske sentralbanken hadde en beroligende virkning, i hvert fall inntil noe mer negativt skjer i forholdet mellom presidentene Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan.

– Lirens fall skylder flere faktorer. Tyrkia har lenge hatt en svak utenrikshandel, med underskudd på handelsbalansen. Landet har også svake utilstrekkelig utenlandsreserver. I tillegg til alt dette råder det en utfordrende politisk atmosfære, noe som forsterker de allerede svake sidene ved den tyrkiske økonomien, sier Kerry Craig, markedsstrateg hos J. P. Morgen Asset Management.

Alt faller

Før børsene åpnet i Hongkong hadde Nikkei-indeksen i Tokyo allerede åpnet med et fall på 1,3 prosent. Da børsen stengte, hadde Nikkei falt 1,98 prosent.

Shanghai-indeksen falt 0.9 prosent mens Shenzhen-indeksen i Kina gikk ned 1,1 prosent.

Nedgangen skyldes blant annet at den tyrkiske liren fredag falt med 20 prosent, det kraftigste utslaget siden 2001. Lire-raset kom like etter at USAs president Donald Trump uttalte at han vil doble tollen på tyrkisk stål og aluminium.

Tyrkias president Erdogan har siden gått hardt ut mot USA, og søndag hevdet han at det kraftige fallet skyldes et politisk komplott mot landet.

(©NTB)