Souldronningen Aretha Franklin alvorlig syk

– Alle kjenner på frykt. Jeg vet virkelig ikke hvordan det ville vært å ikke ha henne her, sier Robert Smith.

Han er pastor i kirken i Detroit hvor Franklins far i sin tid var prest. Smith forteller at han er blitt oppfordret til å be for henne.

Franklins tilstand ble kjent mandag via nettsiden Showbiz 411, som drives av Roger Friedman, en venn av sangerens familie. Han skriver at Franklin befinner seg i Detroit og er omgitt av sine nærmeste. Flere andre kilder bekrefter opplysningene.

Sang for presidenter

Den 76 år gamle artistens karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og er tildelt hele 18 Grammy-priser.

Etter å ha begynt som gospel-sanger, ble Franklin en av verdens mest kjente artister innen sjangrene soul og rhythm and blues. Hun har sunget i innsettelsesseremoniene til tre presidenter, alle demokrater: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama.

Flere andre artister ga mandag uttrykk for bekymring for soulstjernes tilstand.

– Ber for dronningen av soul, skrev Mariah Carey på Twitter.

– Vi må feire de levende legendene mens de er her og kan se det, tvitret rapperen Missy Elliott.

Trakk seg tilbake

I 2010 fikk Franklin en kreftdiagnose, men først i fjor kunngjorde sangeren at hun ville trekke seg tilbake og kun opptre ved enkelte spesielle anledninger.

Siste offentlige opptreden var i Philadelphia i august 2017. Hennes siste opptreden i privat regi var i november samme år under et arrangement som Elton Johns aids-stiftelse sto bak i New York.

Tidligere i år avlyste hun flere konserter etter at hun fikk beskjed fra legen sin om å hvile seg og holde seg unna turnélivet.

