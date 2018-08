FBI-agent fikk sparken etter Trump-kritikk

utenriks

Spesialetterforsker Robert Mueller fjernet Strzok fra sitt team for ett år siden da tekstmeldingene ble avslørt. Mandag opplyser Strzoks advokat at den mangeårige agenten fikk sparken sist fredag av FBIs visedirektør David Bowdich.

Strzoks advokat Aitan Goelman kritiserer avskjedigelsen, som han mener er et resultat av politisk press. Han anklager også FBI for «å straffe spesialagent Strzok for politiske uttalelser som beskyttes av første grunnlovstillegg», med henvisning til ytringsfriheten.

Alle amerikanere bør være dypt bekymret over avskjedigelsen, legger advokaten til.

Trump har gjentatte ganger kritisert Strzok på Twitter. FBI hadde mandag ingen umiddelbar kommentar til saken.

48 år gamle Strzok sendte under valgkampen i 2016 tekstmeldinger til en venn og tidligere FBI-advokat som inneholdt kritikk av daværende presidentkandidat Trump. Trump har blant annet vist til disse tekstmeldingene når han har hevdet at Muellers gransking av russisk innblanding i valgkampen er en politisk heksejakt.

