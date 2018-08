Taliban har tatt kontroll over store deler av Ghazni

utenriks

– Situasjonen er under full kontroll. Byen kommer ikke til å falle, sa innenriksdepartementets talsmann Najib Danish på en pressekonferanse lørdag.

Rundt 1.000 Taliban-opprørere gikk til angrep på hovedstaden i Ghazni-provinsen torsdag kveld, og har ifølge lokale kilder tatt kontroll over store deler av byen.

Ifølge Mohammad Rahim Hasanyar, en senator som kommer fra Ghazni, kontrollerer regjeringsstyrkene nå bare guvernørens og politiets hovedkvarter, samt etterretningstjenestens bygning og en militærbase.

Forsterkninger står fast

Taliban har satt fyr på mesteparten av de øvrige offentlige bygningene samt kontrollposter, ifølge senatoren. Han legger til at Taliban-opprørere også har satt mobilmaster ut av spill.

Danish forsikret lørdag om at forsterkninger er sendt til Ghazni, og regjeringsstyrkene har også fått flystøtte fra USA.

Ifølge Hasanyar står imidlertid forsterkningene fast i byen Rawza, et par kilometer nordøst for Ghazni, og kommer seg kke videre derfra.

Mange drept

Også et medlem av provinsrådet i Ghazni, Nasir Ahmad Faqiri, mener Kabuls optimisme er overdrevet.

Faqiri skriver på Facebook at afghanske regjeringsstyrker har gjort lite for å slå tilbake Taliban i Ghazni. Ifølge Faqiri er minst 80 soldater drept de tre siste dagene.

Ghazni ligger rundt 150 kilometer sørvest for Kabul langs hovedveien mot landets nest største by Kandahar. Taliban kontrollerer fra før store deler av provinsen, og dersom opprørerne også tar kontroll over provinshovedstaden vil det være et betydelig tilbakeslag for regjeringen.

