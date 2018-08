Mann stjal tomt passasjerfly og styrtet flyet i sjøen nær Seattle

utenriks

– Dette var ikke noen terrorrelatert hendelse, sier Ed Troyer, talsmann for politiet i Pierce County.

Mannen stjal et tomt fly og tok av fra Sea-TAC internasjonale lufthavn. Flyet var et propellfly av typen Dash 8 Q400 fra produsenten Bombardier. Det tilhørte Alaska Airs søsterselskap Horizon Air og hadde 76 seter.

Det ble først sagt at mannen var en flymekaniker for Alaska Airlines, men ifølge flyselskapet var han en del av bakkemannskapet på flyplassen. Anonyme kilder sier til AP at 29-åringen har jobbet for Horizon Air i tre og et halvt år.

Hadde kontakt

Det lokale sheriffkontoret opplyste på Twitter at mannen var suicidal, men lydopptak fra mannens samtale med en ansatt i kontrolltårnet skaper et mer kompleks bilde av situasjonen.

Den ansatte sier han forsøkte å overtale mannen til å lande.

– Det er en rullebane ved din høyre side etter halvannen kilometer, sa den ansatte i kontrolltårnet til mannen, med henvisning til en nærliggende flyplass.

– De kommer til å gjøre det vanskelig for meg hvis jeg forsøker å lande der, svarte mannen, og la til:

– Dette kommer til å sende meg i fengsel på livstid.

Senere sa han:

– Det er mange som bryr seg om meg. Det kommer til å skuffe dem når de hører at jeg gjorde dette. Jeg er bare en nedbrutt mann. Jeg har vel en skrue løs, tenker jeg, sa han.

Styrtet nær øy

Styrten var et resultat enten av at 29-åringen «gjorde stunt i lufta eller manglet flyferdigheter», heter det i politiets uttalelse lørdag morgen norsk tid. Videoopptak gjort av folk på bakken viser at flyet gjorde store sløyfer og andre farlige flyakrobatiske manøvre i solnedgangen.

Mannen ble fulgt av jagerfly før han styrtet nær Ketron Island, som ligger nær Tacoma, sørvest for Seattle.

To F-15-jagerfly ble sendt på vingene fra Portland «innen noen få minutter», men var ikke involvert i styrten, ifølge Troyer.

– Våre tanker går til mannens familie og de ansatte i Alaska Air og Horizon Air, sier Constance von Muehlen i Horizon Air i en videomelding på Twitter.

Ikke funnet

Kystvakten sendte et fartøy til stedet der øyenvitner sa de hadde sett en røyksøyle stige opp. Så langt er det ikke opplyst at verken flyet eller mannen er funnet, og mannens tilstand er ukjent.

– Mannen gjorde noe dumt og kan ha måttet bøte med livet, sa sheriff Paul Pastor i Pierce County lørdag morgen norsk tid.

Øyenvitnet Royal King sier til The Seattle Times at han tok bilder i et bryllup da han så et propellfly i lav høyde som ble fulgt av to F-15-fly. Han sier han ikke så flystyrten, men at han så røyk.

– Det var ubegripelig. Det er som tatt ut av en film. Røyken ble hengende. Man kunne fortsatt høre F-15-flyene, som fløy i lav høyde, sier han til avisen.

Skapt debatt

Dagen etter hendelsen har flere ytret sin bekymring for hvor lett det var for en ansatt å stjele et fly og få det på vingene.

Tidligere FBI-agent Erroll Southers sier mennesker på innsiden er den største trusselen innen luftfart.

– Vi har å gjøre med en sikkerhetsklarert ansatt med ferdighetene til å lette et fly fra bakken, sier Southers, som mener hendelsen er et skrekkeksempel til tross for at ingen andre enn 29-åringen ble skadd.

Administrerende direktør Brad Tiden i Alaska Air Group forsikrer at de tar hendelsen på største alvor.

– Sikkerhet er vår viktigste prioritering. Vi må lære det vi kan fra gårsdagens hendelse for å forsikre at det ikke skjer igjen verken i Alaska Air Group eller i andre flyselskaper, sier Tilden.

