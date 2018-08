Erdogan mener lire-ras skyldes politisk komplott mot Tyrkia

utenriks

– Målet med denne operasjonen er å få Tyrkia til å overgi seg på alle områder, fra finans til politikk. Vi står igjen overfor et politisk og lumsk komplott. Med Guds tillatelse vil vi komme oss gjennom dette, sa Erdogan i en tale til sine partifeller i byen Trabzon søndag.

Uttalelsen er tilsynelatende rettet mot USA og president Donald Trump, som fredag uttalte at han vil doble tollen på tyrkisk stål og aluminium. Etter dette falt den tyrkiske liren med 20 prosent – det kraftigste fallet siden 2001.

Med direkte henvisning til USA sier Erdogan at dersom de er villige til å ofre sitt forhold til Tyrkia, kommer Tyrkia til å svare med å «se etter nye markeder, nye partnerskap, og nye allierte».

Konflikten mellom de to landene er blant annet knyttet til den amerikanske pastoren Andrew Brunson, som ble pågrepet i Tyrkia for to år siden og er anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen.

Trump truet i juli Tyrkia med «store» sanksjoner hvis ikke Brunson løslates, og onsdag i forrige uke innførte USA sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül.

Få dager senere svarte Tyrkia med sanksjoner mot flere amerikanske statsråder.

Bakgrunnen for lirens fall er bekymringen i markedene for Erdogans økonomiske politikk, og konflikten med USA som er under oppseiling.

