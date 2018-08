Forskere: Lombok har steget 25 centimeter etter jordskjelv

utenriks

Ved hjelp av satellittbilder av Lombok, tatt i dagene etter det kraftige skjelvet den 5. august, har forskere fra NASA og California Institute of Technology målt og beregnet endringene i øyas overflatestruktur.

Episenter for skjelvet lå nordvest for øya, og det er der bakken har hevet seg mest. Her måles overflaten en kvart meter høyere enn tidligere, mens grunnen andre steder nå ligger 5–15 lavere enn tidligere nivå.

Omkring 270.000 mennesker er hjemløse eller fordrevet etter skjelvet, som målte 7,0 på Richters skala og ødela rundt 68.000 boliger.

