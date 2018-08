22 drept i luftangrep i Idlib og Aleppo

utenriks

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) begynte syriske fly med bombingen etter midnatt fredag og har utført 46 luftangrep.

– Luftangrepene utføres av det syriske regimet og russiske fly og er rettet mot områder i Khan Sheikhoun, Lataminah, al Tah, al Ass, Um Jalal og al Darabla, opplyser Ibrahim al-Idlibi i SOHR.

Angrepene er rettet mot landsbygda utenfor Idlib, Hama og Aleppo. 14 personer skal være drept i Aleppo og åtte i Idlib. Ifølge SOHR slapp syriske militære helikoptre torsdag løpesedler over områder i Idlib kontrollert av opprørere.

Tømmer skoler

På løpesedlene bes opprørerne om forsoning med myndighetene.

– Krigen nærmer seg slutten. Det er på tide å stanse volden og innbyggerne våre bør forsones, poengteres det ifølge SOHR.

Al-Idlibi opplyser at den siste bombingen ved Idlib har ødelagt minst 50 hus. Fra Idlib meldes det til nyhetsbyrået DPA at skoler og kontorene til utdanningsdirektoratet er bedt om å holde stengt i tre dager fra og med lørdag på grunn av den intensive bombingen og beskytingen.

Det meldes også om fire drepte og 50 skadde i al Tah og Khan Sheikhoun etter artilleribeskyting, de fleste skal være fra Khan Sheikhoun.

Bekymret

Titusener av flyktninger har søkt ly i Idlib-provinsen, noen som har bekymret FN ettersom krigføring i provinsen kan føre til at hundretusener av syrere i provinsen som grenser til Tyrkia, blir ytterligere fordrevet.

– Krigen må ikke få lov til å bevege seg til Idlib. Det er et sted som er fylt til randen av flyktninger og internt fordrevne mennesker, sa FN-utsending Jan Egeland, som også er Flyktninghjelpens generalsekretær, torsdag.

Egeland frykter at en Idlib-krig vil utløse en massiv flyktningstrøm til Tyrkia. Det er imidlertid ikke bare flyktninger i Idlib, ettersom mange opprørere og deres familier er busset til Idlib, som et ledd i avtaler som er inngått i takt med at syriske regjeringsstyrker har tatt kontroll over nye områder, blant dem Aleppo og Øst-Ghouta.

FN har begynt å forberede seg til en ny bølge av massemordrevne flyktninger i området, men selv før en slik situasjon har inntruffet, er de humanitære organisasjonene i Idlib overarbeidet.

