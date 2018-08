Trump dobler tollen på tyrkisk stål og aluminium

utenriks

Det skriver presidenten på Twitter fredag ettermiddag.

– Våre forbindelser til Tyrkia er nå ikke gode! skriver Trump også.

Doblingen innebærer at tollen økes fra 25 til 50 prosent på tyrkisk stål og fra 10 til 20 prosent på tyrkisk aluminium.

Meldingen fra Trump kommer samme dag som verdien på den tyrkiske liraen falt kraftig. Nedgangen fortsatte med Trumps Twitter-melding, og liraen har så langt fredag falt nærmere 19 prosent.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ba i en tale fredag tyrkere om å veksle inn dollar, euro og gull til lira.

– Dette er en innenlandsk og nasjonalistisk kamp, sa presidenten.

Bakgrunnen for liraens fall er bekymring for Erdogans økonomiske politikk og konflikten med USA som er under oppseiling.

Tyrkia eksporterte i 2017 stål for 1 milliard dollar til USA og aluminium for 60 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Kostnadene knyttet til tollen på stål og aluminium på henholdsvis 25 og 10 prosent, som ble innført i mars, er anslått til 266 millioner dollar.

Onsdag i forrige uke innførte USAs president Donald Trump sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül for å tvinge fram en løslatelse av den amerikanske pastoren Andrew Brunson.

Begges kontoer og eventuelle eiendeler i utlandet ble frosset.

Få dager senere svarte Tyrkia med sanksjoner mot flere amerikanske ministre.

Konflikten rundt fengslingen av den amerikanske pastoren har økt kraftig den siste tiden. Brunson ble pågrepet i Tyrkia for to år siden, anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen.

