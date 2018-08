Tyrkia og USA møttes i Washington

utenriks

Konflikten rundt fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson har økt kraftig den siste tiden, med begge presidentene engasjert. Brunson ble pågrepet for to år siden, anklaget for å ha støttet terror ved å ha kontakt med kurdiske PKK og en omstridt eksiltyrker.

Viseutenriksministrene Sedat Önal og John Sullivan snakket ikke med pressen verken før eller etter møtet. I en kort pressemelding fra departementet heter det at de to diskuterte en rekke bilaterale forhold, inkludert pastor Brunson.

Onsdag i forrige uke innførte USAs president Donald Trump sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül for å tvinge fram en løslatelse av Brunson. Begges kontoer og eventuelle eiendeler i utlandet ble frosset.

Som svar kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lørdag at han innfører lignende sanksjoner.

