Menn som bruker boksershorts har bedre sædkvalitet

Resultatene er publisert i Human Reproduction og kan tyde på at boksershorts er et bra valg hvis man vil maksimere sjansen for å bli far. Tidligere undersøkelser har kommet til lignende konklusjon, men dette er den største undersøkelsen i sitt slag og med enkelte nye momenter.

I tillegg til at gutta med slappe underbukser hadde høyere antall sædceller, var disse sædcellene mye livligere, noe som også har betydning for sjansen cellene har for å kunne svømme seg fram til eggcellen.

Boksershorts-tilhengerne hadde også betydelig høyere nivåer av reproduktivt hormon (FSH), så totalt sett ser det ut til å være en sammenheng mellom undertøysvalg og mulighet for generere avkom.

Problemer

Lidia Minguez-Alarcon fra Harvard School of Public Health i Boston ledet forskerne som undersøkte 656 normalvektige menn i alderen 18 til 56 år. Alle hadde i perioden 2000–2017 søkt hjelp for fertilitetsproblemer.

God sædproduksjon krever et miljø med en temperatur 3–4 grader under kroppstemperatur, noe som trolig forklarer hvorfor dette foregår i testiklene, som henger utenfor resten av kroppen og i praksis fungerer som kjølesystem. Låser du alt inne i trange truser og klemmer det fast inn mot en varm, klam kropp, mistes denne effekten.

Svakheter

– Studien gir rimelig sterke bevis for at å ha på seg stramtsittende undertøy kan gi mild, men betydelig nedsatt spermieproduksjon hos menn, sier æresprofessor Richard Sharpe ved MRC senter for reproduktiv helse ved Universitetet i Edinburgh. Han har ikke vært involvert i forskningen.

Samtidig er det aspekter ved forskningen som åpner for usikkerhet. Mens sæd- og blodprøver ble levert inn og analysert, var klesvaner selvrapportert. Og selv om det er slik at de som går med boksershorts har bedre sædkvalitet, så er det ikke sikkert at det er en sammenheng mellom de to faktorene.

En annen svakhet ved studien er at den ikke har fulgt opp hvor mange av mennene som faktisk ble klarte å bli fedre til slutt, slik at man fikk sett om det var en forskjell i sjansene basert på undertøysvaner.

