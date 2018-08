Houthi-kilder: 43 drept i angrep mot skolebuss i Jemen

utenriks

Ifølge Yussef al-Hadri, som er talsmann for det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i Sana, ble skolebussen angrepet av fly fra den saudiledede koalisjonen. De fleste ofrene er ifølge Hadri under 15 år gamle.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bekrefter at det har vært et flyangrepet mot en buss med barn og opplyser at et av deres sykehus i området har mottatt «flere titall drepte og sårede».

Innbyggere i området forteller at busen var full av barn og unge på vei til sommerskole da den ble angrepet nær Dahyan-markedet i Saada-provinsen, der Houthi-bevegelsen står sterkt.

– Legitimt

En talsmann for den saudiledede koalisjonen bekrefter at det var deres fly som sto bak, men forsvarer det han kaller «et legitimt militært angrep», rettet mot militante.

– Koalisjonen vil ta i bruk alle midler mot kriminelle og terroristerhandlinger fra den Iran-støttede Houthi-militsen, som rekruttering av barn for å bruke dem på slagmarken som redskap og dekke for sine terroristhandlinger, sier talsmannen Turki al-Malki til Saudi Press Agency.

Katastrofale tilstander

Over 60.000 mennesker er drept eller såret siden Saudi-Arabia med støtte fra USA gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en regional allianse i mars 2015.

Krigen har gitt katastrofale følger og drevet millioner på flukt. 22 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp utenfra, og 8 millioner av dem lever ifølge FN nå på randen av hungersnød.

Halvparten av Jemens skoler og sykehus er bombet i grus, og Saudi-Arabia har innført blokade som gjør det svært vanskelig for omverdenen å komme landets befolkning til unnsetning.

FNs generalsekretær António Guterres har betegnet Jemen som verdens verste humanitære krise.

Krigsforbrytelser

Amnesty International og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein gjort.

Saudi-Arabia avviser kritikken og la i fjor fram en rapport som slo fast at samtlige mål som var bombet til da, med unntak av tre, var «legitime militære mål».

Rapporten anklaget Houthi-opprørerne for bevisst bruk av skoler, fabrikker, sykehus og andre sivile mål til våpenlagre og kommunikasjonssentre.

Propaganda

Menneskerettighetsorganisasjoner og internasjonale medier avviste rapporten som «ensidig propaganda», og det samme gjorde norske diplomater i Saudi-Arabia.

– Rapporten er en del av den intense informasjons- og propagandakrigen som føres regionalt og internasjonalt og hvor koalisjonsstyrkene hevder å holde seg godt innenfor internasjonal humanitærrett, slo de fast i et notat NTB fikk tilgang til.

