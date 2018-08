FN: Kamper i Idlib i Syria kan føre til ny flyktningkrise

utenriks

I løpesedler syriske militære helikoptre torsdag slapp over områder i Idlib kontrollert av opprørere, bes opprørerne om forsoning med myndighetene.

– Krigen nærmer seg slutten. Det er på tide å stanse volden og innbyggerne våre bør forsones, poengteres det ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som har lagt ut en kopi av løpesedlene.

Ifølge SOHR landet løpesedlene på ett område i Idlib, mens et annet område kontrollert av opprørere ble bombet kraftig.

Titusener av flyktninger har søkt ly i Idlib-provinsen, og en eventuell krigføring i provinsen kan føre til at hundretusener av syrere i provinsen som grenser til Tyrkia, blir ytterligere fordrevet.

– Krigen må ikke få lov til å bevege seg til Idlib. Det er et sted som er fylt til randen av flyktninger og internt fordrevne mennesker, sier FN-utsending Jan Egeland, som også er Flyktninghjelpens generalsekretær.

Egeland frykter at en Idlib-krig vil utløse en massiv flyktningstrøm til Tyrkia. Det er imidlertid ikke bare flyktninger i Idlib, ettersom mange opprørere og deres familier er busset til Idlib, som et ledd i avtaler som er inngått i takt med at syriske regjeringsstyrker har tatt kontroll over nye områder, blant dem Aleppo og Øst-Ghouta.

FN har begynt å forberede seg til en ny bølge av massefordrevne flyktninger i området, men selv før en slik situasjon har inntruffet, er de humanitære organisasjonene i Idlib overarbeidet.

Behovet for regionale våpenhviler er stort, ifølge Egeland, som nå ber Russland, Tyrkia og Iran om hjelp til å påvirke Bashar al-Assad.

– Dette området skriker etter diplomatiske løsninger, sier han.

(©NTB)