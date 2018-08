USAs nye sanksjoner skaper frykt, men ingen panikk i Iran

utenriks

Frykten var stor for at den iranske valutaen rial ville falle ytterligere på sanksjonenes første dag, men tirsdag skjedde det motsatte: Det var verdien på dollar som falt.

Ifølge en universitetsprofessor i Teheran, som ønsker å være anonym, kan det likevel være duket for det mange tror kan bli en «økonomisk tsunami».

– Det kan bli slik at hvis noen går fra en koffert full med rial, så vil tyven kun stjele kofferten, sier hun til nyhetsbyrået DPA.

Både EU og Russland er svært kritiske til at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran, nøyaktig 90 dager etter at president Donald Trump varslet at han trakk USA fra den internasjonale atomavtalen.

Avtalen skulle sikre at Iran ikke skaffet seg atomvåpen, samtidig som sanksjonene ble hevet, og de to-tre siste årene har mange utenlandske selskaper etablert seg i Iran. Nå er imidlertid flere på vei ut igjen.

Slutt for Daimler i Iran

Tirsdag varslet den tyske Mercedes-Benz-produsenten Daimler at selskapet stanser all virksomhet i Iran som følge av sanksjonene. Det til tross for at både Tyskland og EU har varslet at de vil iverksette tiltak for å hindre at europeisk næringsliv blir rammet av sanksjonene.

Daimler hadde store planer om å trappe opp i Iran og hadde allerede inngått samarbeid med to iranske selskaper om å starte lastebilfabrikker.

Russland uttrykte tirsdag stor skuffelse over sanksjonene.

– Vi er dypt skuffet over at USA har iverksatt tiltak for å gjeninnføre sine nasjonale sanksjoner mot Iran, skriver utenriksdepartementet i Moskva og legger til at de vil gjøre alt som trengs for å redde den historiske atomavtalen fra 2015.

Samme dag oppfordret EU selskaper til å trappe opp handelen med Iran ettersom landet har holdt seg til atomavtalen.

– Avtalen leverer

– Vi gjør vårt beste for at Iran opprettholder avtalen og for at Iran kan nyte godt av de økonomiske fordelene som avtalen gir det iranske folket, fordi vi tror at dette ikke bare tjener sikkerhetsinteressene til regionen vår, men også verdens. Hvis en internasjonal avtale om ikke-spredning leverer, må vi beholde den, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini under et besøk på New Zealand.

Budskapet fra Washington var av en helt annen karakter.

– De hardeste sanksjonene noensinne, og i november blir de skjerpet, lød meldingen fra Trump da han tidlig tirsdag morgen amerikansk tid sendte ut sin første Twitter-melding etter at sanksjonene ble gjeninnført.

– Verdensfred

Trump kom også med en skarp advarsel til alle som handler med Iran, og insisterte på at sanksjonene vil føre til fred i verden.

– Enhver som gjør forretninger med Iran, kommer IKKE til å gjøre forretninger med USA. Jeg ber om VERDENSFRED, intet mindre, skriver presidenten.

Irans eksport av pistasjnøtter og tepper vil rammes hardt av de nye sanksjonene. Det samme vil bil- og metallindustrien, deriblant handel med gull. Irans kjøp av nye passasjerfly stanser også opp.

Iranerne får ikke lenger lov til å kjøpe amerikanske dollar og amerikanske banktjenester.

Sanksjonene som trådte i kraft klokka 6 tirsdag morgen norsk tid, er kun første runde. Den 4. november gjeninnfører USA også sanksjoner som rammer olje- og banksektorene, i håp om å sette en stopper for landets viktigste inntektskilde, oljeeksporten.

