Tsipras lover bot og bedring etter branntragedien i Hellas

utenriks

Minst 93 mistet livet som følge av skogbrannene som brøt ut utenfor Aten 23. juli, noe som gjør det til den verste skogbrannkatastrofen som har rammet landet på flere tiår.

Statsminister Alexis Tsipras uttalte seg etter et møte om brannene mellom regjeringen og lokalpolitikere i Lavrion, en kystby om lag 50 kilometer sør for områdene som ble rammet.

I tillegg til å love en omfattende granskning av tragedien og gjenoppbygging av områdene som ble rammet, gjentok han at alle ulovlig oppførte bygg i skogsområder og rundt strandsonen skal rives. Tidigere har talspersoner for regjeringen uttalt at ureglementert byggevirksomhet bidro til det høye dødstallet.

Tsipras' regjering har fått massiv kritikk for manglende beredskap og håndteringen av skogbrannene. Ordensminister Nikos Toskas har gått av, mens Tsipras selv har sagt at han tar det politiske ansvaret for branntragedien.

