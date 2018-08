Manaforts tidligere «høyre hånd» vitner i rettssaken mot ham

utenriks

Mandag ettermiddag lokal tid ble Gates kalt inn til vitneboksen i rettssaken, som har pågått i en rettssal i Alexandria i delstaten Virginia siden 31. juli.

Der forklarte Gates i detalj hvordan han og Manafort sammen skjulte millioner av dollar på 15 utenlandske kontoer, penger verken skattemyndighetene eller Manaforts regnskapsførere skulle vite om. I tillegg forklarte han hvordan Manafort bevisst førte regnskapsførere bak lyset ved å bokføre inntekter feil, for å unngå å betale skatt.

Viktig vitne

Gates er et av 35 vitner i saken og ses på som et av de mest sentrale ettersom han i mange år jobbet tett på Manafort. Gates har allerede erklært seg skyldig og lovet å samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller.

Aktoratet vil henvende seg til Gates for å bygge opp under anklagene om at Manafort blant annet skal ha drevet lobbyvirksomhet for Ukrainas russiskvennlige tidligere president Viktor Janukovitsj. Påtalemyndigheten mener at Manafort sammen med Gates mottok nærmere 250 millioner kroner i såkalt konsulenthonorar fra den tidligere regjeringen i Ukraina – penger som amerikansk skattevesen aldri fikk vite noe om.

Motstridende

I retten mandag forklarte Gates at når millioner av dollar rant inn fra Manaforts ukrainske konsulentvirksomhet, var det Manafort som bestemte om pengene skulle klassifiseres som inntekt eller lån. Målet skal ifølge Gates ha vært å unngå skatter i første omgang og i stedet utsette skattebetalingen til senere.

Manaforts forsvarere har på sin side forsøkt å klandre Gates for alle eventuelle brudd på loven og anklaget ham for hvitvasking av millioner av dollar.

Manafort og Gates var de to første som ble tiltalt i forbindelse med Russland-etterforskningen til Mueller, og Manafort er den første som må møte i retten. Han er den eneste av over 30 tiltalte i Russland-etterforskningen som ikke har villet inngå noen avtale med etterforskerne.

