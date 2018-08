Febervarmen krever flere liv i Europa

utenriks

Alle dødsfallene har skjedd i Spania, der det var opp mot 44 grader flere steder i landet i helgen. Dødstallet ble tirsdag oppjustert til ni ettersom det ble bekreftet at to personer som omkom i forrige uke – en 66 år gammel mann og en 75 år gammel kvinne –, døde av heteslag.

I nabolandet Portugal håpte brannvesenet på å endelig få kontroll på en omfattende skogbrann som har herjet fem dager i strekk sør i landet. Mandag var den 95 prosent under kontroll, men over natten blusset den opp igjen på grunn av sterk vind.

Flammene har spredt seg raskt gjennom tørr skog, og tirsdag ettermiddag var flammene 500 meter unna brannstasjonen i fjellandsbyen Monchique. Minst 30 mennesker er skadd, og hundrevis av beboere og flere britiske turister har fått beskjed om å evakuere som følge av brannen.

Varmen har ikke hjulpet slukkearbeidet. Lørdag satte landets hovedstad Lisboa ny varmerekord på 44 grader, og i Alvega lenger inne i landet ble det målt 46,8 grader. Det er dog ventet at temperaturene faller noe de kommende dagene.

– Må tilpasse oss

I Frankrike, som har målt sine høyeste temperaturer siden den store hetebølgen i 2003, varsles det fortsatt varmt vær i dagene som kommer. Myndighetene slår fast at landet må tilpasse seg endringene i klimaet.

– Vi står overfor en ny situasjon. Vi må tilpasse oss klimaendringene og bekjempe årsakene for å unngå at fenomenet forsterkes, sier miljøminister Nicolas Hulot til radiostasjonen Europe 1.

I Paris, Lyon og Strasbourg har de mest forurensende bilene fått kjøreforbud to dager på rad. Målet er å begrense utslippene av ozon. I tillegg er det innført nye fartsgrenser på motorveier og andre veier mange steder i landet.

Mer varme i Tyskland

I Tyskland ventes det å bli varmest i midten av uka med rundt 39 grader. For perioden april til juli i år ligger det an til en snittemperatur i landet 3,6 grader høyere enn normalen.

Et stort antall døde svaner er funnet i elva Alster i Hamburg de siste dagene, og myndighetene tror de har bukket under for varmen. Rundt 40 svaner er blitt evakuert og flyttet til en innsjø.

I Storbritannia har heten blant annet gitt seg utslag i at øya Lundy har sluppet opp for vann og nå er avhengig av flaskevann fra fastlandet. På flere andre øyer, blant dem Arran i Skottland, Isle of Scilly og Jersey er folk bedt om å begrense vannbruken.

Klokkestopp

I Nederland har heten gitt et par overraskende utslag. Lav vannstand i elvene har gjort at salt havvann har trengt inn i flere av landets mange kanaler.

Demninger er blitt åpnet lenger inne i landet i et forsøk på å få saltvannet ut av systemet.

I Utrecht har uret i byens berømte Domtårn stanset på klokkeslettet 11.23. Heten fikk mekanikken til å bryte sammen før helgen.

Sommerens hetebølger har skapt store problemer for landbruket både i Norge og andre europeiske land. Tyske bønder frykter at 70 prosent av avlingene vil gå tapt i noen områder.

De ekstreme værforholdene har gått hardt utover europeiske frukt- og grønnsaksbønder, ifølge næringsmiddelorganisasjonen PROFEL. Den advarer om stor mangel på frukt og grønnsaker etter tre år på rad preget av tørke.

(©NTB)