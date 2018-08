utenriks

– Jeg er fortsatt åpen for å oppnå en mer omfattende avtale som tar for seg hele bredden av det iranske regimets skadelige aktiviteter, deriblant dets ballistiske missilprogram og dets støtte til terrorisme, sier Trump i en uttalelse mandag.

Den første runden med amerikanske sanksjoner mot Iran etter at Trump trakk USA fra Iran-avtalen blir gjeninnført ved midnatt amerikansk tid. Det innebærer at USA heretter vil forsøke å straffe selskaper over hele verden hvis de handler med Iran.

