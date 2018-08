Maduro hevder Santos sto bak attentatforsøk mot ham

utenriks

Presidenten kom uskadd fra det angivelige angrepet, som ifølge myndighetene ble utført med droner fylt med sprengstoff.

Anonyme kilder i det lokale brannvesenet sier samtidig til AP at det slett ikke har funnet sted noe angrep, men at det dreier seg om en gasseksplosjon inne i en leilighet i nærheten.

Maduro talte foran tusenvis av soldater under en militærparade i Venezuelas hovedstad Caracas helt nord i landet da det smalt klokken 17.41 lokal tid lørdag. Sju soldater er bekreftet skadd, men det er ikke meldt om omkomne.

Soldater løp

Mens Maduro snakket om landets økonomi, forsvant plutselig lyden fra talen, som ble sendt direkte på riksdekkende TV. Videre ristet bildet litt som følge av en eksplosjon mens Maduro og flere andre rundt ham på podiet, deriblant hans kone Cilia Flores, kikket forskrekket opp.

Kort tid etterpå panorerte bildet over til et hundretalls soldater som var stilt opp i formasjon. Etter noen sekunder begynte soldatene å løpe. Myndighetene hevder flere eksplosjoner fant sted.

Video viser at Maduro raskt ble omkranset av sikkerhetsfolk og evakuert fra området. Mer enn 17.000 soldater var til stede da presidentens talte under feiringen av militærets 81-årsdag, ifølge DPA.

Anklager høyresiden

Få timer etter å ha blitt brakt i sikkerhet gikk Maduro igjen på talerstolen. Han forteller at et flygende objekt eksploderte rett foran ham og legger skylden på Colombias avtroppende president Juan Manuel Santos og høyreorienterte venezuelanere.

– Det var et forsøk på å drepe meg, konstaterer Maduro.

– Jeg er overbevist om at Juan Manuel Santos står bak dette angrepet, sier presidenten.

Colombianske myndigheter varslet i juli at de ville gi opphold til mer enn 440.000 venezuelanere som har tatt seg ulovlig inn i Colombia på flukt fra situasjonen i hjemlandet.

Politisk krise

Den innflytelsesrike partilederen Diosdado Cabello i sosialistpartiet PSUV skriver på Twitter at «høyresiden insisterer på bruk av vold for å innta offentlige plasser de ikke kan få gjennom stemmer». Han kaller hendelsen et terrorangrep.

Venezuela er inne i en dyp sosioøkonomisk krise. I mai ble Maduro tatt i ed av grunnlovsforsamlingen for sin andre seksårsperiode som president etter et valg som har fått massiv internasjonal kritikk.

Den omstridte grunnlovsforsamlingen ble juli i fjor beordret satt sammen av nettopp Maduro, og ifølge flere nyhetsbyråer er den fylt opp med tilhengere av presidenten.

Forsamlingen fikk makt til å endre lover og kunne i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015.

