IS skal ha drept gissel fra landsby sør i Syria

Ifølge det lokale nyhetsmediet Sweida24 er det en ung mannlig student på 19 år som er drept.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 19-åringen er det første gisselet som er drept.

Over 30 mennesker ble bortført fra en landsby i Sweida under et blodig raid 25. juli. De fleste av dem skal være kvinner og barn.

Rundt 250 mennesker ble drept da IS-krigere gjennomførte en rekke selvmordsaksjoner og andre angrep. Blant ofrene var minst 127 sivile. De øvrige tilhørte en regimevennlig milits, de aller fleste av dem lokale innbyggere som hadde tatt til våpen for å forsvare sine hjem.

IS-krigere skjøt også innbyggere i deres egne hjem før den ytterliggående islamistgruppa inntok flere landsbyer i provinsen, ifølge SOHR.

Regimets styrker skal ha drevet IS-krigerne ut av landsbyene før dagen var omme.

