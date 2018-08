LHBT-aktivister pågrepet i St. Petersburg

utenriks

Rundt 60 mennesker hadde lørdag møtt opp til protesten i sentrum av byen. De bar på regnbueflagg og plakater med bønn om respekt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter, opplyser aktivisten Aleksej Nazarov, som var med på å arrangere protesten.

Hver av deltakerne demonstrerte alene, et knep for å unngå at demonstrasjonen ble kategorisert som en forsamling – noe som ville ha krevd tillatelse fra myndighetene.

– Totalt ble 30 personer pågrepet, sier Nazarov til nyhetsbyrået AFP.

Han tilføyer at han selv ble sperret inne i en politibil sammen med en annen demonstrant.

– Alle andre er blitt brakt til en politistasjon, sier Nazarov.

Han forteller at politiet gikk etter de demonstrantene som hadde de mest fargerike flaggene og klærne.

Homoseksualitet var regnet som en forbrytelse i Russland fram til 1993, og deretter som en mental lidelse fram til 1999.

En lov vedtatt i 2013 innebærer at alle som tar del i såkalt «homopropaganda» rettet mot mindreårige, risikerer bøter og fengsel.

(©NTB)