Økende protester og økonomisk uro i Iran

Det konservative iranske nyhetsbyrået Fars melder lørdag kveld at en mann som deltok i en protest i byen Karaj dagen før, ble drept av noen som skjøt fra en bil.

Iranske myndigheter har så langt knapt nevnt demonstrasjonene i en rekke store byer som Isfahan, Shiraz, Mashhad og Teheran de siste dagene.

Protestene skjer få dager før USAs nye sanksjoner ventes å tre i kraft. Frustrasjonen har bakgrunn i økonomisk nød, vannmangel og generell misnøye med det politiske systemet.

Kvinnelige ledere

20 demonstranter ble pågrepet i Karaj fredag, og mange av protestlederne var kvinner, ifølge Fars. Karaj ligger rundt fem mil vest for Teheran og er hovedstaden i den nordlige provinsen Alborz.

Fars har tidigere meldt at flere hundre demonstranter gikk til angrep på en religiøs skole i Karaj.

Nyhetsbyrået siterer skolens rektor på at demonstrantene forsøkte å bryte ned dørene og sette fyr på skolen.

– Det var rundt 500 personer som ropte slagord mot systemet, men de ble spredt av opprørspolitiet, og flere er pågrepet, sier rektor Hojatoleslam Hindiani til Fars, som har bånd til myndighetene.

«Død over diktatoren»

Når konservative iranske medier de siste dagene i det hele tatt har nevnt protestene, har de fremhevet angrep på blant annet religiøse bygninger i et forsøk på å sette protestene i et dårlig lys.

Videoer de siste dagene har vist demonstranter som roper «Død over diktatoren», men de har vært umulig å verifisere. Utenlandske medier får ikke lov til å dekke «ulovlige» demonstrasjoner, og myndighetene legger skylda på utenlandske opposisjonsgrupper finansiert av USA, Israel og Saudi-Arabia.

Fars erkjenner at demonstrasjoner mot økte priser og arbeidsledighet har funnet sted i fem eller seks byer siden tirsdag. Nyhetsbyrået anslår videre at «rundt 1.000 eller 2.000 har deltatt». Flere offentlige bygninger er blitt utsatt for hærverk i forbindelse med protestene.

Prisøkning

Det politiske klimaet er spent i Iran i forkant av gjeninnføringen av USAs sanksjoner tirsdag. Det er foreløpig uklart hvordan det vil ramme vanlige iranere, men det meldes at prisene på basisvarer er i økning. Mange iranere sliter fra før siden verdien av den iranske valutaen er halvert siden april.

President Hassan Rouhanis regjering møter økende motstand fra ultrakonservative og religiøse ledere. De har lenge mislikt hans utstrakte hånd til Vesten og anklager hans regjering for å utelukkende tjene de rike.

– De fleste har to pass, og familiene deres er i utlandet. Rettsvesenet må finne disse folkene og pågripe dem, sa en bønneleder under fredagsbønnen i Mashhad, ifølge en video publisert av konservative Qom News.

Mindre enn sist

Hardlineren Mahmoud Ahmadinejad har svekket sin posisjon i den konservative eliten siden han gikk av som president i 2013, men han prøver nå å dra fordel av frustrasjonen.

I en Twitter-melding onsdag ba han USAs president Donald Trump om å offentliggjøre en liste over iranske «regjeringsmedlemmers slektninger som har grønt kort og bankkontoer i USA».

Meldingene på sosiale medier tyder på at omfanget av demonstrasjonene hittil er langt mindre enn i desember og januar. Da ble minst 25 mennesker drept i protester som spredte seg til titalls mindre og større byer.

