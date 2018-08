Røde Kors: 55 sivile drept i Hodeida-angrep

utenriks

Øyevitner og kilder i helsevesenet har tidligere oppgitt at minst 20 mennesker ble drept i et luftangrep ved Al-Thawra-sykehuset og et artilleriangrep ved fiskemarkedet.

– Selv om de nøyaktige omstendighetene rundt eksplosjonene fortsatt er uklare, er denne mangelen på respekt for sivile liv og eiendom forkastelig, sier Johannes Bruwer, sjefen for Den internasjonale Røde Kors-komiteens Jemen-delegasjon, fredag kveld.

FN fordømmer angrepet.

– Dette er sjokkerende. Hundretusener av mennesker er avhengig av Al-Thawra, som er Jemens største sykehus, sier Lise Grande, FNs nødhjelpskoordinator for Jemen.

– Sykehus er beskyttet i henhold til folkeretten. Ingen kan rettferdiggjøre tap av liv, føyer hun til.

Medier kontrollert av houthi-opprørerne anklager den saudiledede koalisjonen for å stå bak det de omtaler som luftangrep. Opprørerne har sagt at 170 mennesker ble såret, og de har tidligere oppgitt samme dødstall som Røde Kors.

En talsmann for koalisjonen avviste fredag anklagene og hevdet i stedet at det var houthiene selv som bombet både sykehuset og et fiskemarked i byen.

Han framholdt også at det ikke er funnet skader som er i overensstemmelse med et luftangrep. I stedet mener han det var bombekastergranater avfyrt fra en avstand på 2,5 kilometer, som rammet sykehuset.

Hodeida ligger ved Rødehavet og har vært kontrollert av houthiene siden slutten av 2014.

(©NTB)