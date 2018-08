utenriks

Sheriff Joe Lombardo offentliggjorde fredag hva etterforskerne har kommet fram til under den ti måneder lange etterforskningen. Han opplyste at etterforskningen nå er avsluttet, men at det fortsatt ikke er klart hva som drev Paddock til ugjerningen.

Ifølge Lombardo var Paddock en mann som hadde gjort seg lite bemerket, men som hadde vist tegn til at han slet med psykiske problemer.

Han ble funnet død på hotellrommet sitt etter skytingen.

