Ni dømt for terrorangrep som drepte over 100 i Ankara

utenriks

Det melder det statskontrollerte tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Over 100 sivile ble drept i selvmordsangrepet den 10. oktober 2015, i det som var det verste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie.

Tyrkiske myndigheter har anklaget IS for å ha utløst de to bombene midt blant demonstrantene, som hadde samlet seg i nærheten av sentralbanestasjonen i den tyrkiske hovedstaden.

De tiltalte ble også dømt til 10.557 års fengsel hver for drapsforsøk, ifølge Anadolu.

Kun 10 av de 36 mistenkte IS-tilhengerne som er blitt etterlyst etter angrepet, er pågrepet.

(©NTB)