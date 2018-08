Minst 29 drept i angrep mot moské i Afghanistan

utenriks

Gjerningspersonene var kledd i heldekkende burkaer da de slo til under bønnen i byen Gardez i Paktia-provinsen, opplyser myndighetene.

Blant ofrene var flere barn.

– Ofrene var alle folk som var samlet til fredagsbønn, sier general Raz Mohammad Mandozai i politiet i Paktia, som ligger nær grensa til Pakistan.

Selvmordsbomberne skjøt først mot moskeens sikkerhetsvakter før de åpnet ild mot sjiamuslimene som ba. Deretter sprengte de bombene som var gjemt under klærne, opplyser provinsmyndighetene.

De sårede er brakt til lokale sykehus, og tilstanden er alvorlig for mange av dem, opplyser provinsens helsedepartement til nyhetsbyrået DPA.

Taliban nekter skyld

Gardez-innbygger Sayed Naimatullah forteller at han løp hjemmefra til moskeen da han hørte eksplosjonene.

– Det var kroppsdeler, hoder, bein og armer spredt overalt. Moskeens vegger var malt med de bedendes blod. Glasskår var overalt, forteller 30-åringen.

Ingen gruppe tok umiddelbart på seg ansvaret for angrepet, men den sunnimuslimske afghanske opprørsbevegelsen Taliban nekter for at de står bak.

Bysentre over store deler av Afghanistan er de siste månedene blitt rammet av et økende antall terrorangrep. Den ytterliggående islamistgruppa IS, har tatt på seg ansvar for en rekke angrep i byen Jalalabad øst i Afghanistan mot alt fra regjeringsbygg til en jordmorskole.

200 sjiafamilier

Islamistopprørerne i Taliban har ikke tatt på seg skylden for noen større byangrep på flere uker, noe som kan skyldes at de er under økende press for å gå med på fredssamtaler med regjeringen i Kabul.

Sjiamuslimer i Afghanistan er med jevne mellomrom blitt offer for angrep fra ytterliggående islamister i IS, som også har stått bak de fleste av angrepene mot religiøse mål.

Fredagens blodbad i byen Gardez skjedde i Khoja Hassan-distriktet, der det bor rundt 200 sjiamuslimske familier, ifølge provinsmyndighetene. Paktia har en overveldende pashtunsk befolkning og er en av de mest voldsherjede provinsene øst i Afghanistan. Haqqani-nettverket, som er en avlegger av Taliban, har stått sterkt i Paktia i årevis.

Mange sivile drept

Sivile afghanere har båret den største byrden fra den brutale krigen som startet med den USA-ledede invasjonen som veltet Taliban-regimet i 2001.

Rekordmange sivile ble drept i årets første halvår i Afghanistan, viser tall fra FN.

1.692 sivile ble drept i årets første seks måneder, noe som er en oppgang på 1 prosent fra samme periode i fjor, og det høyeste tallet siden FN begynte å føre statistikk over sivile tap i 2009.

Ytterligere 3.430 mennesker ble såret.

