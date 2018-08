Trump har fått enda et brev fra Nord-Koreas leder

utenriks

Brevet kom 1. august og er en oppfølging av toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore 12. juni, opplyser Sarah Sanders, pressetalskvinne i Det hvite hus, torsdag.

Trump henviste til brevet i en Twitter-melding han la ut sent onsdag kveld.

I tillegg takker Trump den nordkoreanske lederen for å ha sendt levninger etter amerikanske falne i Koreakrigen tilbake til USA.

– Tusen takk til Kim Jong-un for at du holder ord og har startet prosessen med å sende levninger etter våre høyt elskede falne. Jeg er ikke overrasket over at du har valgt slike handlinger. Og tusen takk for ditt hyggelige brev. Jeg ser fram til å se deg snart, skriver Trump på Twitter.

Den amerikanske presidenten kommer imidlertid ikke med noe konkret tidspunkt for et eventuelt nytt møte, og torsdag kveld avviste Sarah Sanders at det er planlagt noe nytt møte.

– Intet møte er planlagt, sa pressetalskvinnen.

I erklæringen etter toppmøtet i Singapore lovet Nord-Korea å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya. Trump har til gjengjeld midlertidig stanset USAs militærøvelser sammen med Sør-Korea.

Så langt er det lite som tyder på at Nord-Korea har begynt noen atomnedrustning.

Samtalene mellom USA og Nord-Korea i etterkant av toppmøtet skal ha vært utfordrende. USAs utenriksminister Mike Pompeo har erkjent at Nord-Korea enn så lenge opprettholder sitt atomprogram.

