Regjeringen i Zimbabwe lover ro etter at hæren åpnet ild mot demonstranter

Onsdag kveld ble det meldt at tre personer var drept i hovedstaden Harare etter at soldater løp inn i grupper med demonstranter og slo tilfeldige personer med geværkolbene, samtidig som det ble skutt med skarpt og brukt tåregass. Ifølge et øyenvitne ble en av dem skutt i magen.

President Emmerson Mnangagwa anklaget opposisjonspartiet MDC for forsøk på å ødelegge valgprosessen og mener partiet og lederen Nelson Chamisa oppfordret til uroligheter og er ansvarlige for opptøyene onsdag

Samtidig anklaget opposisjonen hæren for å ha åpnet ild uten grunn.

Lover tiltak

Sent onsdag kveld lovet regjeringen at de vil sørge for å forhindre videre uroligheter i hovedstaden.

– Vi kommer ikke til å tolerere noen av de handlingene vi bevitnet i dag, sa innenriksminister Obert Mpofu på en pressekonferanse.

– Opposisjonen anser kanskje regjeringen som svak. Jeg tror de tester vår styrke, og jeg mener det en stor tabbe.

Uroen brøt ut to dager etter valget. Valgkommisjonen har kunngjort at regjeringspartiet ZANU-PF vant valget på ny nasjonalforsamling, men resultatet fra presidentvalget lar vente på seg.

Onsdag mistet flere MDC-tilhengere tålmodigheten og reagerte med å sette fyr på bildekk og rive ned veiskilt.

Valgfusk?

MDC-tilhengere har anklaget regjeringen for valgfusk og mener den sene opptellingen skyldes at valgkommisjonen forsøker å fikse på resultatet.

Også Norsk Folkehjelp-rådgiver og Zimbabwe-ekspert Nina Tawanda frykter at myndighetene jukser.

– Den statlige valgkommisjonen ZEC, som regnes for å være regjeringspartiet ZANU-PFs forlengede arm, utsetter og ser ut til å porsjonere ut valgresultatet. Historien viser at de gjør dette når de ser at det er ting som må «rettes på», sier Tawanda til NTB.

– Spørsmålet vi må stille oss, er hvorfor det ikke skulle jukses denne gangen. Det vil være naivt å tro at Mnangagwa skulle reformere seg ut av sin maktposisjon, sier Tawanda.

– Ikke glade lenger

Innbyggere i Harare reagerer kraftig på at militære kjøretøy rullet inn i hovedstaden, to dager etter et valget som mange håpet ville markere begynnelsen på en mer demokratisk framtid.

– Folk var glade på mandag. Nå er de ikke glade. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Elisha Pfigu, en 31 år gammel gateselger.

Sist gang militæret fylte gatene var i forbindelse med at diktatoren Robert Mugabe ble avsatt i november. Da ble soldatene møtt av jublende folkemasser, som tok selfier sammen med soldatene.

Etter Mugabes fall har Zimbabwe vært styrt av Mnangagwa, som var Mugabes visepresident. Han kommer i likhet med Mugabe fra regjeringspartiet ZANU-PF.

Ber om fortgang

Innen lørdag må valgkommisjonen kunngjøre resultatet i presidentvalget.

Både Chamisa og Mnangagwa erklærte allerede tirsdag seier i presidentvalget.

Valgobservatører fra EU har bedt om at resultatet offentliggjøres så fort som mulig for å unngå uro og vold. De har også stilt seg undrende til at det tar lenger tid å offentliggjøre resultatet fra presidentvalget selv om det var disse stemmene som ble telt først.

EUs observatører, som er på plass i Zimbabwe for første gang siden 2002, kom tirsdag med sin vurdering av hvordan valget har foregått.

Selv om det politiske klimaet sammenlignet med tidligere valg er forbedret, mener de at prosessen har sviktet på flere sentrale områder.

Blant annet har ikke kandidatene fått drive valgkamp på like vilkår, og mangel på tillit har preget prosessen.

– Observatører har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfriheten gjennom tilskyndelser, trusler, press og ved å overtale velgere til å stemme på regjeringspartiet, uttalte lederen for EUs observatørkorps Elmar Brok på en pressekonferanse onsdag.

