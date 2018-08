Israel stanser drivstoffleveranser til Gaza

utenriks

Frakt av drivstoff og gass har den siste tiden foregått via grensestasjonen Kerem Shalom, men stopper opp inntil videre.

Ifølge Lieberman kommer tiltaket som et svar på at palestinere har sendt brennende ballonger over på den israelske siden av grensen. Det innføres på et tidspunkt der Gazastripen lider av strømmangel, særlig på sykehus.

Konflikten i området har i løpet av de siste dagene blusset opp igjen på tross av at Hamas, som styrer Gazastripen, i juli erklærte våpenhvile.

Innbyggerne på Gazastripen begynte i slutten av mars å holde ukentlige demonstrasjoner mot Israels beleiring og blokade, og israelske soldater stasjonert langs grensa har siden skutt og drept over 140 mennesker. Tre av disse ble drept under en demonstrasjon fredag, deriblant 14 år gamle Yassin Abu Armana.

Israel har høstet krass internasjonal kritikk og anklages av menneskerettsorganisasjoner for overdreven maktbruk og mulige krigsforbrytelser som følge av voldsbruken.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter, sa Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB i mai.

