Hovedbanegården i København stengt da fange rømte ved å bytte identitet

Den varetektsfengslede mannen rømte fra Vestre Fængsel ved 19.30-tiden onsdag kveld. Straks etter valgte politiet å stanse alle tog til og fra København Hovedbanegård, samtidig som sentralbanestasjonen ble evakuert. Først etter to timer ble stasjonen åpnet igjen.

Torsdag ble det kjent at mannen greide å flykte ved å bytte identitet med en mann han fikk besøk av.

– Det er selvfølgelig noe som ikke skal skje, og det er selvfølgelig dypt beklagelig, sier områdedirektør Anne Erlandsen fra Kriminalforsorgen Hovedstaden.

Mannen er ikke regnet som farlig, likevel valgte politiet å gå til det drastiske skritt å stenge sentralbanestasjonen i den danske hovedstaden.

Politiet vil ikke opplyse hva mannen er siktet for.

Ifølge Ekstra Bladet dreier det seg om en 46 år gammel syrer som er mistenkt i en omfattende terrorsak i Italia. Avisen skriver også at han har sittet fengslet siden januar, og at Københavns Byret bestemte så sent som for en uke siden at han skal utleveres til Italia og rettsforfølges der. Saken skal ifølge avisen handle om finansiering av den ytterliggående syriske opprørsgruppa Jabhat Fatah al-Sham, som anklages for å ha bånd til al-Qaida.

