Tyrkia truer med mottiltak etter at USA iverksatte sanksjoner mot to tyrkiske ministre

utenriks

Det er Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gul som rammes av straffetiltakene som ble kunngjort av Det hvite hus onsdag.

Donald Trump har gjentatte ganger bedt om at den protestantiske pastoren Andrew Brunson løslates. Presidenten har også truet med sanksjoner hvis NATO-landet Tyrkia ikke følger oppfordringen.

– Vi mener han er offer for en urettferdig og urettmessig oppmerksomhet fra Tyrkias regjering, sa talskvinne for Det hvite hus, Sarah Sanders, om Brunson på en pressekonferanse onsdag.

Etter kunngjøringen falt kursen på Tyrkias valuta lira med over 1,6 prosent i forhold til amerikanske dollar.

– Svært skadelig

Tyrkia anklager USA for å ha en «aggressiv holdning» og truer med mottiltak.

– Det er ingen tvil om at dette vil gjøre stor skade på de konstruktive forsøkene på å løse sakene mellom de to landene. Det vil så fort som mulig komme et svar på denne aggressive holdningen, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Ankara onsdag kveld.

Det amerikanske utenriksdepartementet opplyser at utenriksminister Mike Pompeo har snakket med sin tyrkiske motparti Mevlut Cavusoglu, og at Pompeo skal møte ham neste uke for å kreve at Brunson blir løslatt.

– Tyrkia er godt kjent med vår holdning. Pastor Brunson må løslates fra husarrest og bringes hjem. Dette har pågått altfor lenge, sier Pompeos talskvinne Heather Nauert.

Anklages for PKK-kontakt

Brunson anklages for å ha hatt kontakt med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og Gülen-bevegelsen, begge regnet som terrororganisasjoner av tyrkiske myndigheter. Han ble pågrepet i oktober 2016 og har sittet fengslet inntil han i forrige uke ble overført til sin bolig i Izmir, der han nå er i husarrest.

Rettssaken mot ham er utsatt til oktober. Han risikerer opptil 35 års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Så sent som tirsdag avviste en tyrkisk domstol å løslate pastoren og oppheve reiseforbudet som han er ilagt.

Tyrkia har lenge krevd at USA pågriper og utleverer den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske myndigheter hevder sto bak kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan sommeren 2016.

(©NTB)