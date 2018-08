Tidligere krigsherre vender hjem til Kongo for å utfordre Kabila

utenriks

Bemba ble pågrepet i Belgia i 2008 og tilbrakte ti år i fengsel før krigsforbryterdommen i Haag ble omgjort til frikjennelse i ankesaken i sommer.

55-åringen landet onsdag på flyplassen i Kinshasa i sitt private jetfly. Presidentvalget har blitt utsatt i to år, men er nå ventet å bli holdt 23. desember. Bemba vil utfordre sittende president Joseph Kabila.

Da den tidligere visepresidenten landet, var det et stort politioppbud. Flere av hans tilhengere fra Movement for the Liberation of Congo party (MLC) hadde møtt opp for å ønske ham velkommen.

I 2002 sendte Bemba sin private MLC-hær til Kongos naboland, Den sentralafrikanske republikk. Målet var å slå ned et kuppforsøk mot landets daværende president. De fem månedene som fulgte, var preget av brutale overgrep fra MLC-soldater mot sivilbefolkningen, der hele familier var blant de drepte.

ICC dømte i 2016 Bemba til 18 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Den sentralafrikanske republikk. Den dommen ble imidlertid omgjort til full frifinnelse tidligere i sommer.

Kabila har vært president i Kongo siden 2001 til tross for at grunnloven sier at han ikke kunne sitte lenger enn til 2016.

Bembas hjemkomst øker frykten for uro i forkant av valget.

Konfliktherjede Kongo har aldri hatt en fredelig og demokratisk maktovertakelse siden landet ble uavhengig fra kolonimakten Belgia i 1960.

